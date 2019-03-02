Ahmet Gürsoy: 17 yılda milletin anasını ağlattınız

17 yılda milletin anası ağlatmışsınız, yetmemiş ülkenin nesi var nesi yok satıp savurmuşsunuz, o da yetmemiş, milleti maliyetinin onar katına köprülere, yollara hava alanlarına borçlandırmışsınız, şimdi gelmiş haykırıyorsunuz: “Beka meselemiz var!”

Eee? Ne yapalım varsa? “Gene bizi seçin, bize oy verin.” Niye seçelim sizi? Çünkü seçimi kayıp edersek, oylarımız da düşerse, yeni partili Cumhurbaşkanlığı sistemini muhalefet tartışmaya açar. Açsın! Partili Cumhurbaşkanlığını kurarken de muhalefeti yok sayıp, düşman ilan etmiyor muydunuz? Kaldı ki böyle bir sistem dünyanın neresinde var? Hiçbir yerinde yok! “Biz yarattık” diyordunuz. Siz yarattıysanız elbette sonucuna da katlanacaksınız.

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Ahmet Gürsoy’un yazısı