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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet B. Ercilasun: Türkçe ve Türk dili

Türkçe ve Türk dili kelimeleri, Türkiye’de dar ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanılır. Dar anlamda Türkçe, Türkiye’de ve çevresinde kullanılan dildir. Geniş anlamda Türkçe bütün Türk Dünyası’nda kullanılan dili ifade eder. Dar anlam için akademik çevrelerde Türkiye Türkçesi terimini de kullanırız.

Bu yazıda ben Bugünkü Türkiye Türkçesinden söz edeceğim.

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Bugünkü Türkiye Türkçesi, Oğuz Türkleri ağzına dayanan ve ilk yazılı ürünlerini 13. yüzyılda gördüğümüz Batı Türkçesinin son dönemidir. 

13. yüzyıldan bugüne uzanan Batı Türkçesi, Anadolu Selçuklularının son dönemlerini, Beylikler dönemini, Osmanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi, Afşar ve Kaçar hanedanları dönemlerini içine alır. Bugün de Türkiye, Kuzey ve Güney Azerbaycan, Türkmenistan, Gagavuz Yeri, Balkanlar, Irak ve Suriye topraklarında kullanılmaya devam eder. Bu ülkelerden dünyanın çeşitli yerlerine göçmüş bulunanlar da yine Batı Türkçesini kullanırlar.

Ahmet B. Ercilasun’un yazısı

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