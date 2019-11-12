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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Altan yeniden gözaltında

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan yeniden gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanması’na ilişkin ‘Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkındaki karara İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından itiraz edilmişti.  

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İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek Altan’ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan’ın Göztepe’deki evine akşam saatlerinde polis ekipleri geldi. Altan, ellerinde yakalama kararı olan polisler tarafından gözaltına alındı. Altan’ın işlemlerinin ardından yeniden cezaevine girmesi bekleniyor. 

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