‘FETÖ’nün medya ayağı’na mensup olmakla suçlanan yazar Ahmet Altan, “Savcının bu tiyatroda bir aktör olduğunu anladım” dedi.

Nazlı Ilıcak ve Mehmet-Altan kardeşler dahil, altısı tutuklu, 10’u firarî 17 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor.

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İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmada Ilıcak ve Mehmet Altan’ın ardında söz alan Ahmet Altan, kısa bir konuşma yaptı.

T24’ün aktardığına göre Altan şu ifadeleri kullandı: “Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi raporunda bu davaya tiyatro dedi. Biraz evvel savcının repliklerini dinlerken bu tiyatroda bir aktör olduğunu anladım. Dosyaya hâkim olmayan bir savcı nasıl böyle ezberden konuşabiliyor. Böyle hukuk olmaz, böyle mahkeme olmaz. Sözlerim bu kadar.”