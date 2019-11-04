Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak’a hapis cezası ve tahliye, Mehmet Altan’a beraat kararı

‘FETÖ’nün medya yapılanması’na ilişkin ‘anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan’ın arasında bulunduğu altı sanığın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, mahkeme Mehmet Altan’ın beraatine karar verdi. Nazlı Ilıcak ‘örgüte yardım’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Ahmet Altan ‘örgüte yardım’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ile tutuksuz yargılanan Mehmet Altan geldi. Davanın tutuklu sanıkları Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül ile cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

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Celse arası mütalaa

Celse arası davaya ilişkin görüşünü dosyaya sunan duruşma savcısı, Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak’ın, ‘örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, sanıklar Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Davanın tutuksuz sanığı Mehmet Altan hakkında ise beraat kararı verilmesini istemişti. Savcı mütalaasında ceza isteminde bulunduğu sanıklara örgüt içerisindeki faaliyetleri, konumları ve eylemlerinin yoğunluğunun dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılıp ceza verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Davanın geçmişi

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Altanlar, Ilıcak, Yazıcı, Şimşek ve Özşengül ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan TCK’nin 309/1. maddesi uyarınca 16 Şubat 2018’de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklar hakkında ‘örgüt üyeliği’ ve ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından ceza verilmesine yer olmadığı kaydedilmişti.

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‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan yargılanan tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman hakkında ise beraat kararı verilmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce de hukuka uygun bulunmuştu.



Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine, dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 5 Temmuz 2019’da yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Yargıtay, altı sanık hakkındaki ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmuştu.

Mehmet Altan’ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmeden Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ise ‘anayasayı ihlal’ yerine ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek’ suçundan yargılanmaları gerektiğine karar vermişti.

Diğer sanıklar Özşengül, Yazıcı ve Şimşek hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçunun oluştuğuna karar verilmişti. Sanıklar, 8 Ekim’de yeniden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı.

Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını ise kaldırmıştı.