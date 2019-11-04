Hakkında tahliye kararı verilen gazeteci-yazar Ahmet Altan da cezaevinden çıktı. Aynı davada yargılanan ve tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak da bu gece saat 23:00 sıralarında cezaevinden çıkmıştı. Altan ile Ilıcak, aynı saatlerde cezaevinden çıktı.

Fotoğraflar: DHA

‘FETÖ’nün medya yapılanması’na ilişkin ‘anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan’ın arasında bulunduğu altı sanığın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, mahkeme Mehmet Altan’ın beraatine karar vermişti. Nazlı Ilıcak ‘örgüte yardım’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve tahliyesine karar verilmişti. Ahmet Altan ‘örgüte yardım’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve tahliyesine karar verilmişti.

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Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Altan, saat 23.00 sıralarında tahliye edildi. Ahmet Altan’ı kızı Sanem Altan, kardeşi Mehmet Altan ve yakınları karşıladı. Altan’ı karşılarında gören yakınları uzun süre birbirlerine sarıldı.

Tahliye olan Ahmet Altan'ın ilk açıklaması: "Yıllarım kaybolmadı, yıllarımın kaybolmasına izin vermedim" @Canerp_

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/lfbks8J0r5 — Medyascope (@Medyascopetv) November 4, 2019

Altan en çok gökyüzüne bakmayı özlediğini belirtti.

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Altan, şunları söyledi: “İlk tahliye kararımı duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Öbür çocuklar tahliye olmadılar onlar için çok üzüldüm. İçeride binlerce masum adam var. Bu biraz üzücü tabii ki. Yıllarım kaybolmadı. Yıllarımın kaybolmasına izin vermedim. Kitaplar yazdım. Yıllarımı o kadar kaybetmem ben…”