HDP’de Ahmet abi formülü: Türk’ün adı öne çıktı

HDP’de Ahmet Türk’ün ‘abi‘ formülüyle eş genel başkanlığa getirilebileceği konuşuluyor.

Edirne Cezaevi’nde Kasım 2016’dan beri tutuklu olan Demirtaş, yeniden aday olmayacağını bildirmişti. Bunun üzerine partinin 11 Şubat’taki kurultayında eş başkanın kim olacağı tartışmaları başlamıştı.

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Eski HDP milletvekili Hasip Kaplan’ın tutuklu Selahattin Demirtaş’ın görevden çekilmesiyle boşalacak eş genel başkanlığa bir Türk’ün getirilmemesi yönündeki çıkışı tepkiye neden olmuştu.

Kaplan’ın istifasının ardından partide tekrar ‘Türkiyelileşme‘ tartışması başladı.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberina göre yeni eş genel başkanın uzlaşmayla belirlenmesini isteyen parti yönetimi önümüzdeki haftadan itibaren bölge konferanslarında tabanın görüşüne başvururken bir yandan da parti bileşenleri ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alacak.

Öneriler, oluşturulacak uzlaşma komisyonunda görüşülerek bir aday belirlenecek. Adaylık için Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adı geçerken, Türk’ün abi formülüyle eş genel başkanlığa getirilebileceği de konuşuluyor.

İlk kez milletvekili seçildiği 1973’ten bu yana Türkiye siyasetinin içinde bulunan Türk 76 yaşında. 1970 ve 1980’lerde CHP ve SHP’den de milletvekilliği yapan Türk daha sonra HADEP’le başlayan Kürt siyasetinin içinde yer aldı. Türk son olarak Mardin belediye başkanlığı görevinden içişleri bakanlığı kararıyla alınmıştı.