Britanya’da ‘sperm’ tartışması: Ölümden sonra bağışa izin verilsin

Britanya’da etik alanında çalışan akademisyenler erkeklerin öldükten sonra sperm bağışçısı olmasının önünün açılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede sperm donörü sayısının az olması nedeniyle çocuk sahibi olamayan çiftler donör bulmakta, dolayısıyla çocuk sahibi olmakta zorlanıyor.

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Britanya’da infertelite kliniklerinin ihtiyacını karşılamak için her yıl ortalama 7 bin donör Danimarka ve ABD gibi ülkelerden ithal ediliyor.

Journal of Medical Ethics’te yayınlanan makalede erkeklerin öldükten sonra çocuk sahibi olamayan çiftler tarafından kullanılmak üzere spermlerini bağışlamak için izin verilmesi teklif ediliyor.

Ölü oğullarından torunları oldu

Ölümden sonra alınan spermlerle sağlanan hamilelik örnekleri mevcut. 2018 yılında Britanyalı bir aile motosiklet kazasında ölen oğullarının spermini ölümünden üç gün sonra aldırıp dondurdu. Taşıyıcı anneye yerleştirilen embriyodan sağlıklı bir çocuk dünyaya geldi.

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Uzmanlara göre ölü bağışçıdan alınan spermin bir başka avantajının daha var. Britanya’da sperm donörleri anonim olmadığından bu yolla dünyaya gelen çocuklar isterlerse 18 yaşına geldiğinde biyolojik babalarıyla tanışabiliyor. Bu durumun çocukların psikolojisini kötü etkileyebileceğini düşünen uzmanlar ölü sperm bağışının bu ihtimali ortadan kaldıracağı için daha ‘sağlıklı’ olacağı görüşünde.