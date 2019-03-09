‘Ağzımızın tadı kaçmasın’: Dizi repliği DSP adayı Güven Hokna’nın sloganı oldu

İstanbul’un Üsküdar ilçesine DSP’den aday olan oyuncu Güven Hokna, seçim çalışmaları sırasında, rol aldığı ‘Yaprak Dökümü’ dizisine atıf yaparak seçim çalışmalarını yürütüyor.
Türk tiyatrosunun duayen ismi Hokna, 22 Şubat’ta adaylığının duyurulmasının ardından Üsküdar sokaklarına çıkarak seçmenlerle buluşmaya başladı.
Hokna, seçim için de özellikle Twitter’da espirilere konu olan “Aman Ali Rıza bey tadımız kaçmasın” repliğini kullanıyor.
Bu replik, dizide ‘Hayriye Hanım’ı canlandıran Hokna tarafından kullanılmış, ardından da internetin viral içerikleri arasına girmişti.
DSP’nin propaganda görsellerinde “Ağzımızın tadı kaçmasın, hadi artık Üsküdar” ifadesi yer alıyor.