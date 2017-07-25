Ağva’da katliam: Yedi manda silahla vuruldu, başları kesildi

İstanbul’un tatil beldelerinden Ağva’ya bağlı Çataklı köyünde yedi manda başlarından silahla vurularak öldürüldü.

DHA’nın haberine göre mandaların sahibi Cengiz Akdeniz, arazide otlayan hayvanlarının geri dönmemesi üzerine arama başlattı.

Reklam

Beş günlük aramanın ardından kayıp hayvanlar ormanlık alanın içinde başlarından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Şüphelilerin hayvanları öldürdükten sonra başlarını kestikleri, etlerini de kamyonlara yükleyerek çaldıkları belirlendi.

‘Üçünün yavruları vardı’

Saldırganların bir an önce bulunmasını isteyen Akdeniz şunları söyledi: “Üçünün yavruları vardı. Sanırım yavruları çok fazla et vermeyecekleri için öldürmemişler. Bu yavrulara katliamdan kurtulan sürüdeki diğer dişiler sahip çıktı. Onları emziriyorlar. Hayvanları öldürdükten sonra onların başlarını kesip derisini yüzüp etleri çalmışlar. Geriye kalan parçaları arazide bırakmışlar. Hayvanlardan geriye kalanları vahşi hayvanlar yemiş. Etleri de kamyon ya da kamyonetlere yükleyerek çalmışlar.”

‘Bir yıl önce de bir manda eti için öldürüldü, muhtemelen aynı kişiler’

Öte yandan aynı köyde hayvancılık yapan Fatih Yamak, geçen yıl da benzer bir olay yaşandığını anlattı.

Yamak “Bir yıl önce de köyümüzde yine bir manda eti için silahla öldürüldü. Muhtemelen bunu yapan aynı kişiler. Bu olay olduğundan beri hayvanlarımı artık tek başlarına otlatmaya çıkarmıyorum” diye konuştu.