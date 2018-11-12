Ağustosun ardından eylülde de cari fazla: 1 milyar 830 milyon dolar

Ödemeler dengesi, eylül ayında, 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.

Döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak ekonomistler eylül ayında cari fazlanın 2 milyar dolar olacağını tahmin ediyordu.

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Merkez Bankası’nın verilerine göre geçen yılın eylül ayında ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 46 milyar 58 milyon dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın eylül ayında 588 milyon dolar açıktan, 5 milyar 75 milyon dolar fazlaya döndü.

Dış ticaret açığı düştü ama henüz kapanmadı

Eylülde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı (ithalat ihracat farkı) bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyar 899 milyon dolar azalarak 825 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığı 127 milyon dolar azalarak 938 milyon dolara geriledi.

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Turizm gelirindeki artışlar etkili oldu

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 358 milyon dolar artışla 3 milyar 491 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 166 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 852 milyon dolara yükselmesi etkili olduğu belirtildi.

Yatırım kaçışı yavaşladı

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 141 milyon dolar azalarak 855 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 113 milyon dolar azalarak 102 milyon dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlar arttı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 186 milyon dolar artarak 827 milyon dolar oldu.

…ancak sıcak para gitmeye devam etti

Portföy yatırımları 904 milyon dolar tutarında net çıkış kaydederken, alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 71 milyon dolar ve 274 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 26 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 47 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

‘Diğer yatırımlar’da 4 milyar 812 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 467 milyon dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 991 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 5 milyar 177 milyon dolar ve 321 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştiriken, diğer sektörler 38 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Merkez’in rezervi bir ayda 3 milyar 476 milyon azaldı

Resmi rezervlerde bu ayda 3 milyar 476 milyon dolar rezerv azalışı gözlendi.

Net hata noksanda çıkış

Net Hata Noksan kalemi altında yer alan, kaynağı belirsiz girişlerin dokuz aylık toplamı, eylül ayındaki 416 milyon dolarlık kaynağı belirsiz çıkışın ardından, 17 milyar 307 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu veri geçen yılın dokuz aylık döneminde, 3 milyar 147 milyon dolarlık çıkış olarak belirlenmişti.