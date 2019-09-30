Ağustosta yabancı turist sayısı yüzde 17 arttı

Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ağustos ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 17.17 arttı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ağustos ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 6.31 milyon. Ocak-ağustos döneminde bu rakam yüzde 14.72’lik artışla 31 milyon olarak kayda geçti.

Reklam

Ağustosta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 17.11 pay ve 1.08 milyon kişi ile birinci, Almanya yüzde 11.31 pay ve 713 bin 527 kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 6.68 pay ve 421 bin 466 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.