Ağustosta kapanan şirket sayısı yüzde 11.43 arttı, kurulan şirket yüzde 2.61 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 26.34 azalarak 5 bin 301 oldu.

Fotoğraf: DHA

Verilere göre kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 azalarak 52 bin 474, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5.59 artarak 7 bin 597 oldu.

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Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2.61, kooperatif sayısı yüzde 4.30, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 20.80 azalış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 11.43 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 50.90, kooperatif sayısında ise yüzde 47.73 düşüş kaydedildi.

Gümüşhane, Sinop ve Ardahan’da şirket kurulmadı

Verilere göre bu yıl ağustos ayında Gümüşhane, Sinop ve Ardahan’da şirket veya kooperatif kurulmadı. Ağustos ayında kurulan toplam 5 bin 390 şirket ve kooperatifin yüzde 85.03’ünün limited şirket, yüzde 13.28’inin anonim şirket, yüzde 1.65’inin de kooperatif olduğu belirtildi.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 43.28’i İstanbul’da, yüzde 10.85’i Ankara’da, yüzde 5.86’sı İzmir’de kuruldu.

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Sermaye toplamı bir önceki aya göre yüzde 54.43 azaldı

TOBB verilerine göre ağustosta kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı bir önceki aya göre yüzde 54.43 azaldı.

Bu yıl toplam 53,209 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan 45 bin 456 limited şirket toplam sermayenin yüzde 72.84’ünü, 7 bin 5 anonim şirket de yüzde 27.14’ünü oluşturdu.

971 yabancı ortaklı şirketten 81’i Suriye, 75’i İran ortaklı

TOBB’un verilerine göre kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82.33’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.



Geçen ay toplamda 971 yabancı ortaklı şirket kuruldu; bunların 81’i Suriye, 75’i İran ortaklı. Yabancı ortak sermayeli şirketlerin 90 tanesi anonim, 881’i limited şirket statüsünde. Bu yıl kurulan şirketlerin 1011’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 553’ü gayrimenkul acenteleri ve 441’i lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe yer alıyor.