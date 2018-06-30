Ağrı’daki Mevlüt Bengi cinayetini PKK üstlendi.

Doğubayazıt ilçesindeki Türkmen köyünde bakkal işleten 46 yaşındaki Mevlüt Bengi, 25 Haziran’da bir direğe asıl halde, başından vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Reklam

DHA’da yer alan habere göre Bengi’nin üzerinden “Bazı arkadaşlarımızın şehadetine neden olan bu kişi Mevlüt Bengi’dir. Sorgulanıp, cezası PKK’nın silahlı kanadı olan HPG tarafından kesilmiştir” yazılı bir de not çıktı.

Cinayet üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak “Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok. O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım” dedi.

Reklam

HDP lideri de Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bengi, bölgede AKP’li olarak biliniyordu.