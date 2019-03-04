Ağrı’daki İYİ Partililerin istifa gerekçesi: AKP’li Savcı Sayan’ın iş bilen kişiliği!

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları üyeleri düzenledikleri basın açıklamasıyla partilerinden istifa edip, AKP’nin Ağrı adayı Savcı Sayan’ı destekleyeceklerini duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

Eski CHP genel başkanı Deniz Baykal’ın yönetim ekibinde yer alan Savcı Sayan, Kemal Kılıçdardoğlu’nun liderliğe gelmesiyle partiden uzaklaşarak AKP’ye geçmişti. 2015’teki genel seçimlerde İzmir’de AKP’den ikinci bölge yedinci sıradan aday gösterilen Sayan meclise girmeyi başaramamıştı. Sayan, 24 Haziran 2018’deki genel seçimler için AKP’den adaylık başvurusu yapmış ancak parti yönetimi tarafından kabul edilmemişti.

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Sayan son olarak 31 Mart’taki yerel seçimlerde AKP’nin Ağrı belediye başkan adayı.

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları üyeleriyse düzenledikleri basın açıklamasıyla partilerinden istifa ederken Savcı Sayan’ı andı!

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Emrah Aslan, beraberindeki üyelerle Abide Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasında İYİ Parti Genel Merkezi’nin sürdürdüğü yanlış politikalar gerekçesiyle topluca istifa ettiklerini duyurdu. Bir yıl önce İYİ Parti’ye katıldıklarını belirten Aslan şöyle konuştu:

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“Bu istifanın sorumlusu ne ana kademe, ne il başkanı ne de belediye başkan adayımızdır. Tek sorumlusu İYİ Parti Genel Merkezi’dir. Gün memleketimize sahip çıkma günüdür. En önemlisi ise vatanımıza, milletimize sahip çıkma günüdür. Bizler Ağrı sevdalısı gençler olarak 31 Mart Yerel Seçimleri’nde projeleriyle heyecan uyandıran donanımlı, birikimli, iş bilen ve saygın bir kişiliğe sahip olan, memleketimizi ülkemize emanet eden en önemlisi ise gençliğe verdiği değer göz önünde olan AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Sayın Savcı Sayan’ı destekleyeceğimizi bildiririz.”