Ağrı’daki cinayetin şüphelileri JİHA’yla yakalandı

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde otomobille yanına yaklaştıkları İ.E.’yi öldürüp kaçan üç kişi, Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) takibiyle yakalandı. Açıklama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nda yeni nesil kriminal inceleme aracı ‘Kıraç’ın tanıtım törenine katılan Soylu, Doğubeyazıt’ta, 13 Haziran’da işlenen cinayetin şüphelilerinin yakalandığını açıkladı.

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Soylu şunları söyledi: “Çok yakın bir zaman dilimi içerisinde, ilimizin birinde yolun ortasında bir cinayet meydana geliyor. Arabadan inen bir şahıs, diğer bir sahsı öldürüyor. Olay hemen ilgili sınır kapısının kameralarından tespit ediliyor. Dakikalarla ifade edilecek çok yakın bir zaman dilimi içinde araç tespit ediliyor. O anda havada olan jandarmanın insansız hava aracına haber veriliyor. Jandarma İHA’sı olay yerine dakikalar içinde gidiyor. Aracı plakasıyla beraber takip ediyor. Aşağıdaki birimlerimize haber veriyor. Ve katil zanlısı çok yakın bir zaman içinde yakalanıyor.”

13 Haziran akşam saatlerinde, Gürbulak Gümrük Sınır Kapısı önünde otomobille yolun kenarında duran kimliği belirsiz kişilerden birisi, İ.E.’yi aracın yanına çağırıp tabancayla ateş etti. Şüpheliler, aynı araçla kaçarken ağır yaralanan İ.E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kaçtığı aracın plakası tespit edilirken, bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden JİHA’dan destek istendi. Şüphelilerin kaçtığı 34 JS 9889 plakalı otomobil, insansız hava aracıyla tespit edilerek, takibe alındı. Araçta bulunan üç şüpheli, Doğubeyazıt ilçe merkezi İshak Paşa Sarayı yakınlarında durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.