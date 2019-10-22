Ağrı’da roketatarlı saldırıda ağır yaralanan er, hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı’da 20 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada, içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen İstihkam Er Zekeriya Altunok’un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden İstihkam Er Zekeriya Altunok. Fotoğraf: DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada; içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, İstihkam Er Zekeriya Altunok için yayımladığı başsağlığı mesajında şöyle dedi: “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”