Ağrı’da PKK’lılarla çatışma: Bir er hayatını kaybetti

Ağrı’da PKK’lılarla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu’ndan askerler sınır devriyesi yapıyordu.

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Bu sırada askerler PKK’lılarla karşı karşıya geldi. Çatışmada bir er ve bir uzman çavuş yaralandı.

Yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı er burada hayatını kaybetti, uzman çavuş ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bölgede operasyon başlatıldı.