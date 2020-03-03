Ağrı’da PKK’lıların saldırısında bir sivil daha hayatını kaybetti

Ağrı’da PKK’lıların Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarını taşıyan minibüse yönelik roketli saldırısında hayatını kaybeden sivil personelin sayısı ikiye çıktı.

Fotoğraf: DHA

Doğubayazıt ilçesinde gümrük personelini taşıyan zırhlı servis aracına dün PKK’lılar tarafından roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırıda gümrük memuru Mustafa Türk hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralanmıştı.

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Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralılardan gümrük personeli Özgür Kavastan, bugün hayatını kaybetti.

Valiliğin konuyla ilgili açıklamasında şunlar kaydedildi: “Dün Ağrı İli Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun.”