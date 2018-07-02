Ağrı’da kaybolan dört yaşındaki Leyla ölü bulundu

Ağrı’da 18 gün önce, Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir’in (4) cansız bedeni dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu.

Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, “Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “İlk belirlemelere göre 3-4 gündür bulunduğu yerdeydi. Sonradan oraya konulmuş izlenimi var. İlk belirlemelere göre çok ufak bir darp izi var, cinsel saldırı yok” açıklamasında bulundu.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin yedi çocuğundan altıncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı’nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir’in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift kızlarını bulamadı.

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Çevreyi dolaşıp yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla’ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK’lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekipler, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir bulunamadı.

Köye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleriyle, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri ‘Modül’ ve ‘Mavi’ de çalışmalarda kullanıldı. Köylülerin beyaz bir minübüs ile kaçırıldığı yönündeki ifadeleri üzerine ekipler, şehirdeki tüm kameralar incelemeye aldı.

Valilik tarafından Leyla’nın kaybolmasının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm Mobese kameralarının incelendi. Merkez ve ilçelerdeki tüm Mobese kayıtlarına bakılmıştır. Köyde kayıp olan çocuğun düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapılmıştır. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan Drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır” denildi.

Leyla Aydemir’in kaybolması olayıyla ilgili Valilik tarafından kriz masası oluşturuldu. 5 bin fotoğrafının çoğaltılarak il genelinde dağıtıldı. Leyla Aydemir’in aranaması sırasında ailesine sayısız ihbar telefonu geldi. Gelen ihbarları tek tek değerlendiren emniyet güçleri, küçük kızın Mardin, Sivas ve Silivri’de görüldüğü iddialarının da asılsız olduğunu saptadı. Köy ve çevresinde çocuklara camları kırık beyaz minibüsle şeker dağıtıldığı iddiası da asılsız çıktı. Leyla’nın bulunması amacıyla Ağrı başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak için bir adım attı. Leyla için ihbar hattını oluşturdu.

Son olarak ekipler, köyün yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan sazlık ve bataklık arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmalarını yeniden başlattı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Leyla Aydemir’i bulmak için yumuşak toprak zemin araması yapıldı. Ekipler, köyde, evlerin bahçesinde, mezarlıkta ve şüpheli görülen her yerde yumuşak zemin arama çalışması yaptı. Köyü ve çevresini didik didik eden, aranmadık yer bırakmayan ekipler, köydeki ana foseptiği boşaltarak arama yaptı. Gönüllü avcılar da Bezirhane’ye gelerek arama çalışmalarına katıldı.

Leyla Aydemir’in babası Nihat ve dedesi Zeki Aydemir kız çocuğunun kaçırıldığı ihtimali üzerinde durdu.

Kaybolduğunun 18’inci gününde, bugün akşamüstü Leyla’nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden jandarma çevrede önlem aldı. Ekipler köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Küçük kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Dedesi: Sırtında yara izleri var

Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, “Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin” dedi.

Öte yandan Ağrı başsavcılığınca görevlendirilen iki savcı bölgeye gelerek inceleme başlattı.