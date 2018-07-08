Ağrı’da karakolda el bombası infilak etti, bir asker yaşamını yitirdi

Ağrı’daki bir karakolda el bombasının infilak etmesi sonucu 26 yaşındaki bir asker hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre patlama Küçük Ağrı Dağı bölgesinde bulunan, İran sınırındaki Kozluk Karakolu’nda meydana geldi.
Uzman çavuş Semih Korkut’un sandıktan el bombası çıkardığı sırada, bombanın kazaen infilak ettiği belirtildi.
Korkut ve üç uzman çavuş, patlama sonrası yaralanınca ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Korkut hastanede hayatını kaybetti. Korkut’un cenazesi, otopsi sonrası düzenlenecek törenin ardından İstanbul’a gönderilecek.