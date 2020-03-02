Ağrı’daki roket saldırısında bir görevli hayatını kaybetti

Ağrı’da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait araca yönelik roket saldırısında bir görevlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Aracın, Doğubayazıt ilçesinde İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’na üç kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında bulunduğu belirtildi. Sınır kapısına giden yolun kapatıldığı bildirildi.

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Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Bakan Soylu: Çatışma devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor” dedi.