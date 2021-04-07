Ağrı Dağı’nda yeni bir kelebek türü tespit edildi: Ancylos Iğdır

Ağrı Dağı’nda yeni bir kelebek türü belirlendi.
Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimince desteklenen proje kapsamında, Iğdır bölgesindeki kelebek türlerinin tespiti ve yeni türlerin keşfi amacıyla çalışma yapıldı.
AA’nın aktardığına göre yaklaşık üç yıl süren çalışma sonucunda Iğdır Üniversitesi’nden Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık liderliğindeki Bitlis Eren Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kesran Akın, Batman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdem Seven ve Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu’nun bulunduğu ekip yeni bir kelebek türünü tespit etti.
Proje ekibi, yeni tespit edilen kelebek türüne Ancylosis İgdirensis (Ancylos Iğdır) adını vererek kayıt altına aldı.
Öte yandan, proje boyunca Türkiye’de daha önce kayıt altına alınmamış 12 yeni tür tespit edildi.