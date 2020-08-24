Ağrı Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye’nin en yüksek noktası Ağrı Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.
5 bin 137 metre yüksekliğiyle ‘Türkiye’nin Çatısı’ olarak anılan Ağrı Dağı’nın zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadarki bölümü beyaza büründü.
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Yaramazlara biraz batar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da yaşanan sel felaketinde can kaybının sekize yükseldiğini açıkladı.
İstanbul’da yasak olmasına rağmen çakar taktığı aracıyla başka bir aracın önünü kesen, ardından bıçaklayarak kaçan saldırgan tutuklandı.
Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalarını sürdüren ‘Oruç Reis’ gemisinin Navtex süresi 27 Ağustos’a kadar uzatıldı.
Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle en az 150 hektar alan küle dönerken, altı köy boşaltıldı. Vali, kundaklama şüphesi üzerinde durulduğunu belirtti.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik’in durumunun kötüleştiğini belirterek tahliye edilmesini istedi.