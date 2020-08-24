Ağrı Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye’nin en yüksek noktası Ağrı Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

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5 bin 137 metre yüksekliğiyle ‘Türkiye’nin Çatısı’ olarak anılan Ağrı Dağı’nın zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadarki bölümü beyaza büründü.