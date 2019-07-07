Ağrı belediyesinde imam nikahı kıyıldı

AKP’li Savcı Sayan’ın belediye başkanı olduğu Ağrı belediyesinde resmi nikahın yanısıra imam nikahı da kıyılmaya başlandı.

Fotoğraf: Twitter

AKP, 2017 yılında imamlara nikah kıyma yetkisi veren tasarıyı Meclis’e sunmuştu. Tartışmalara sebep olan tasarı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsteseniz de istemeseniz de Meclis’ten geçecek” ifadelerini kullanmış, tasarı kısa bir süre sonra yasalaşmıştı.

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Sayan’ın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde önce imam nikahı, ardından resmi nikah kıyıldığı görülüyor.

Belediyemizde yeni uygulama: Evlenmek için belediye başkanlığımıza başvuran çiftlerin istekleri üzerine artık dini nikahları da resmi nikahları ile birlikte kıyılabilecek. Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikahı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu.Mutluluklar dilerim. pic.twitter.com/FG5DLnFnai — Savcı Sayan (@SavciSayan) July 7, 2019

Belediye başkanı Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Belediyemizde yeni uygulama: Evlenmek için belediye başkanlığımıza başvuran çiftlerin istekleri üzerine artık dini nikahları da resmi nikahları ile birlikte kıyılabilecek. Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikahı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu. Mutluluklar dilerim.”

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