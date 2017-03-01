Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı: Tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti

Ağrı Belediyesi’nin DBP’li eş başkanı Sırrı Sakık görevden alındı.

Karar İçişleri Bakanlığı tarafından verildi.

Dihaber’in aktardığına göre Ankara’da bulunan Sakık’ın görevden alınma gerekçesi öğrenilemezken, Sakık’a, kendisinin yerine Ağrı Valisi Musa Işın’ın kayyım olarak atandığı iletildi.

Belediye binasının önünde çok sayıda polis aracı olduğu belirtiliyor.

10 il 62 ilçede kayyım

Reuters’a bilgi veren DBP’li bir yetkili de, “Sakık ile birlikte 10 il 62 ilçe ve dokuz beldede belediye başkanlıklarımız alınmış oldu” dedi.

Sakık’tan ilk açıklama

Sakık, görevden alınmasını Twitter hesabından yaptığı kısa bir açıklamayla değerlendirdi. Sakık, “2 Mart 1994’te yani tam 23 yıl önce parlamentodan alınıp demokratik siyasetin dışına itilmiştik ve bugün tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti” diye yazdı.