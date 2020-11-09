Ağlar yırtılınca 2 ton balık çevreye dağıldı; oltayı kapan koştu

Ordu’da, kültür balıkları üreten çiftlikteki kafesin ağları denizdeki şiddetli fırtına nedeniyle yırtılınca yaklaşık 2 ton levrek ve somon çevreye dağıldı. Oltasını kapan sahile koştu.

Fotoğraf: DHA

Kent merkezine bağlı Kumbaşı sahilinden yaklaşık 3 kilometre açıkta, özel bir şirket tarafından üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden biri, dün akşam saatlerinde yırtıldı.

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Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, kimisi de kıyıya vurdu. Haberi duyan çok sayıda kişi sahile akın etti. Amatör balıkçılar, oltalarıyla kumsal ve kayalık alanda avlanırken, bazıları tekneyle denizde avlandı.

Denizde özel tesis sahiplerince yapılan incelemede, kafesin ağlarının denizdeki şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldığı belirlendi.