Diken

Yaramazlara biraz batar!

AGİT seçim ön raporu: Eşit koşullar yoktu, özgürlükler sınırlandı

 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlem heyeti 24 Haziran seçimlerinde adayların seçim kampanyalarını eşit koşullarda yürütemediğini, olağanüstü halin (OHAL) getirdiği yetkilerin basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel hakları sınırladığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Ön raporda, “Seçim kampanyasının koşulları eşit değildi. Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi, resmi ve özel basın kuruluşlarının yayın akışında (kampanyalarına) çok fazla yer vermesi de dahil olmak üzere birçok yersiz avantajdan faydalandı” dendi.

Reklam

Olağanüstü halin getirdiği yetkilerle toplanma, ifade ve basın özgürlüğünün sınırlandığına dikkat çekilen raporda, “Vatandaşlar buna rağmen seçim kampanyası ve seçimlere yüksek sayılarda katılarak demokrasiye bağlılıklarını göstermişlerdir” ifadesine de yer verildi.

Alman dışişleri: Seçimlerde dört Alman vatandaşı gözaltına alındı, biri serbest

İHD seçim ihlallerini ön raporla duyurdu: Bazı yerlerdeki seçimler iptal edilmeli

AGİT’ten seçim raporu: Erdoğan adayları terörizmle suçluyor; medya sınırlanıyor


SON HABERLER

Seçim İngiliz basında birinci sayfalarda: Batı işe yaramayan bu zaferden memnun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi İngiliz gazetelerinin birinci sayfalarında yer aldı. Haberlerde Türkiye’nin daha otoriter bir rejime geçtiği yönündeki yorum öne çıkarken  Telegraph’ta yer alan analizde, “Batılılar muhtemelen Erdoğan’ın bir işe yaramayan zaferinden memnun olacaktır ama muhalifleri ABD ve AB’nin onu bu kadar süre desteklemesinden mutsuz” dendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...