AGİT seçim ön raporu: Eşit koşullar yoktu, özgürlükler sınırlandı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlem heyeti 24 Haziran seçimlerinde adayların seçim kampanyalarını eşit koşullarda yürütemediğini, olağanüstü halin (OHAL) getirdiği yetkilerin basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel hakları sınırladığını bildirdi.

Ön raporda, “Seçim kampanyasının koşulları eşit değildi. Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi, resmi ve özel basın kuruluşlarının yayın akışında (kampanyalarına) çok fazla yer vermesi de dahil olmak üzere birçok yersiz avantajdan faydalandı” dendi.

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Olağanüstü halin getirdiği yetkilerle toplanma, ifade ve basın özgürlüğünün sınırlandığına dikkat çekilen raporda, “Vatandaşlar buna rağmen seçim kampanyası ve seçimlere yüksek sayılarda katılarak demokrasiye bağlılıklarını göstermişlerdir” ifadesine de yer verildi.