AGİT gözlemci gönderiyor: ‘Hayır’cılara baskı arttı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa referandumu için yürütülen ‘Hayır’ kampanyasına yönelik kısıtlama ve engellerin arttığını belirterek, Türkiye’ye gözlemci göndereceğini açıkladı.

Deutsche Welle’nin haberine göre Alman gazetesi Heilbronner Stimmung’a konuşan AGİT baş seçim gözlemcisi Georg Link, referandum öncesine adil kampanya ortamı önündeki engellerin arttığını kaydederek, fikir ve basın özgürlüğüne yönelik yoğun kısıtlamalar oluğunu söyledi.

Kampanyaların güvensizlik ortamı içinde yapıldığını dile getiren AGİT yetkilisi, muhaliflere yönelik tehditlerde de artış gözlendiğini dile getirdi.

‘Gözlemcilerin çalışmaları zorlaştırıldı’

Referandumu izlemek istediğini kaydeden Link, Türkiye’ye seçim gözlemcisi gönderileceğini söyledi: “Ankara’ya yaklaşık 10 kişilik deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekip, bölgelere de ülke genelindeki durumu izlemek üzere uzun vadeli 26 seçim gözlemcisi göndereceğiz. Ancak maalesef yerli gözlemcilerin çalışmaları zorlaştırıldı.”