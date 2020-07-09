Ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan Ceren’in katilinin istinaf başvurusu reddedildi

Ceren Özdemir cinayetinde, katil Özgür Arduç’un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Arduç’un ‘eksik inceleme’ gerekçesiyle yaptığı istinaf başvurusunu, yargılamanın hukuka uygun yapıldığı kararıyla geri çevirdi. Arduç’un Yargıtay’a temyiz başvurusu yapma hakkı bulunuyor.

Fotoğraf: DHA

Ordu’da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019’da Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Ocak’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti.

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Kararda, ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamada oluş, nitelendirme ve değerlendirmenin yerinde olduğu, istinaf başvurusuna konu kararda herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerde ve yapılan işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtildi.

Yüklenen eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilen kararda, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlenip kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığı kaydedildi.

‘Deli olmam içi ne yapmam gerek’

Arduç, duruşmada, “Raporda ‘Aklım yerinde’ deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Ruh ve sinir hastanesine gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor istiyorum” diyerek akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürmüştü.

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Mahkeme, Arduç’un talebini reddetmiş, adli tıp incelemesine gerek olmadığı kanaatiyle hüküm açıklamıştı.

Arduç’un avukatı tarafından yapılan başvuruda öncelikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulması, dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemesine gönderilmesi ve lehe hükümlerin uygulanması istenmişti.