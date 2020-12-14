Ağırlama, temsil ve reklam masrafı elektrik faturasından çıkarıldı

Elektrik dağıtım şirketlerinin faturalara yansıttığı temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış giderleri tepkiler üzerine tarifeden çıkarıldı.

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Bahsedilen giderlerin faturalara yansıtılması son dönemde muhalefetteki siyasiler tarafından gündeme getirilmiş, uygulama kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, belirtilen kalemlerin, 2011 ve 2016’da yayınlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana tarifede olduğunu hatırlattı.

Yılmaz şunları kaydetti: “Hatta özelleştirme öncesinde dahi, tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik. İşin doğrusunu bilen kişilerin dahi konuyu siyaset malzemesi yapması, vatandaşlarımızın EPDK’ye ve enerji sektörüne duyduğu güveni zedeleyecek açıklamalar yapması bizleri üzdü. Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için kurulumuzun aldığı kararla tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek.”