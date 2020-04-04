Ağırel, Keser ve Çelik’in tutukluluğuna devam kararı

Bu gece itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak belirli istisnalar dışında 15 gün için araç giriş çıkışına kapatıldı. 65 yaş üstü gibi 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. Yarından itibaren toplu alanlarda maske takmak zorunlu.