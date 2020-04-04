Ağırel, Keser ve Çelik’in tutukluluğuna devam kararı

Bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin haberin yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturmada tutuklanan gazeteciler Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik’in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin yayınlanan haber sonrası soruşturma başlatılmıştı. Odatv’den yayın yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam gazetesinden yayın yönetmeni Ferhat Çelik, yazıişleri müdürü Aydın Keser ve Yeniçağ gazetesinden yazar Murat Ağırel tutuklanmıştı.
Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’ın haberine göre İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği, üç isim için yapılan tahliye talebini değerlendirdi.
Mahkeme, ‘kuvvetli suç şüphesi, somut deliller ve kaçma şüphesi’ni gerekçe göstererek Ağırel, Keser ve Çelik’i tahliye etmedi.
Pehlivan, Terkoğlu ve Kılınç’ın tahliye talepleri de reddedilmişti.