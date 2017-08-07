Ağır yaralı: Ailesinin zorla evlendirmek istediği 16 yaşındaki Suriyeli üçüncü kattan atladı

1- Erdoğan da ‘yeni devlet’i tanımadı: Kim ne derse desin, hepsi hikaye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li Ayhan Oğan’ın “Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözleri hakkında ilk kez konuştu: “Başka devletimiz yok. Kim ne derse desin, hepsi hikaye.”