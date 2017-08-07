Ağır yaralı: Ailesinin zorla evlendirmek istediği 16 yaşındaki Suriyeli üçüncü kattan atladı

Kilis’te ailesinin zorla evlendirmek istediği 16 yaşındaki D.H. oturdukları binanın üçüncü katından aşağı atladı. D.H.’nin annesi ve ağabeyi gözaltına alındı.
Suriye’deki iç savaştan annesi ve ağabeyiyle kaçarak bir apartmanın kiraladıkları 3’üncü katında yaşayan D.H., ailesi tarafından istemediği biriyle evlendirilmek istendi.
DHA’nın haberine göre D.H., ailesiyle tartışınca balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan D.H., durumu görenlerin çağırdığı ambulansla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Olayın ardından polis, D.H.’nin annesi F.H. ile ağabeyi M.H.’yi gözaltına aldı.