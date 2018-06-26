‘Ağır toplar’ devrede: Kılıçdaroğlu ve İnce’yle ayrı ayrı görüşecekler

Seçimlerin ardından ‘liderlik devri’ tartışmasının yaşandığı CHP’de partinin ağır topları Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle görüşecek.

Cumhuriyet’in haberine göre Öymen, Karayalçın ve Çetin ‘tartışmaların partiye zarar vermemesi için’ yarın Ankara’da Kılıçdaroğlu ve İnce’yle ayrı ayrı görüşecek.

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Hedef 30 milyon oy

Seçimden sonra yaptığı ilk değerlendirmede hedefinin bir sonraki seçimde 30 milyon oy almak olduğunu dile getiren Muharrem İnce, “15 milyon yurttaş bana oy verdi, hedef 30 milyon yapmak, bu kısa sürede yapılabilir, buna uğraşacağım” demişti. İnce’nin partisinin önündeki başarısının ardından CHP’de lider değişikliği olabileceği yönünde tartışma başlamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin MYK toplantısının ardından “Partide ne olup ne biteceğine partililer karar verecek. Koltuk sevdası olanların partimizde yeri yok”diye açıklama yapmış, bir lider değişikliği ihtimaline işaret etmemişti.

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İnce son olarak, “Seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim” demişti.

36’ncı kurultay

CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden genel başkanlığa seçilmiş, ‘Adalet ve Cesaret’ temalı kurultayda 168 delegenin imzasıyla aday olan İnce, 447 oy almıştı.