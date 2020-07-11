Ağır hasar kayıtlı aracı satan kişi haksız bulundu, para iadesi yapıldı

Yargıtay, ağır hasar kaydı bulunan aracı, müşteriyi bilgilendirmeden satan kişiyi haksız bularak para iadesine karar verdi.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre ikinci el aracı satın alan müşteri, sigorta yaptırdığı sırada aracının ‘pert’ durumda olduğunu öğrendi. Bunun üzerine noter kanalıyla satıcıdan parasını geri istedi. Alamayınca da asliye hukuk mahkemesine başvurdu.

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Müşteri, ‘pert’ kaydının ‘gizli ayıp’ sayılmasını isteyerek aracın iadesini talep etti, 14 bin 900 liralık bedel ve 327 liralık masrafın kendisine ödenmesi gerektiğini belirtti.

‘Piyasadan düşüğe satıldı, bilmeliydi’

Mahkeme, aracın piyasa değerinden 6 bin lira düşüğe satıldığını belirterek bu fiyatın ‘pert’ kaydı olduğu ihtimalini güçlendirdiğini, müşterinin de durumu bilebileceği durumda olduğuna karar verdi. Dava reddedilince müşteri bu kez Yargıtay’a başvurdu.

Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi, Borçlar Kanunu’na atıf yaparak müşterinin malda bir ayıp görmesi durumunda, malı kabul etmeyerek bunu uygun sürede satıcıya bildirmek zorunda olduğunu, davaya konu olayda da bunun yapıldığını dile getirdi.

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‘Düşük alması, ayıbı bildiği anlamına gelmez’

Yüksek mahkeme, bilirkişi raporunda müşterinin aracı piyasa değerinin altında alması nedeniyle ‘pert’ durumda olduğunu bildiği kanaatine ulaşıldığını belirtirken aracın piyasa değerinden düşük satın alınması davacının ayıbı bildiğine karine teşkil etmeyeceği vurgulandı.

Araçta bulanan ayıbın davacıdan gizlenmediğinin ispat yükü davalı tarafta olduğu hatırlatıldı.

Kararı değerlendiren Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, satıcıların araçlarını satarken alıcıları doğru şekilde bilgilendirmesinin kanunen zorunlu olduğunu söyledi.