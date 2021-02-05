Ağbal’ın faiz mesajının ardından, TL kazanımlarını artırdı

TL dolar karşısında, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın faiz indiriminin ‘bu yıl uzun süre’ gündeme alınmasının mümkün olmadığını ifade etmesinin ardından değer kazanmayı sürdürdü.

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası piyasalarda Türkiye’nin dolar cinsi tahvillerinin fiyatı da arttı ve yaklaşık bir ayın zirvesine yükseldi.

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Enflasyondaki katılık, öncelikli hedef olarak enflasyonu düşürmek olarak belirleyen MB’den gelen faiz indirimi beklentilerini ötelemişti.

Ağbal bugün Reuters ile söyleşisinde de yüzde 17 seviyesindeki politika faizinde indirimin bu yıl uzun süre gündeme alınmasının mümkün olmadığını söyledi.

Geçen haftadan 7.30 düzeyinin altına inen ve düşüş eğilimi bu hafta hızlanan dolar/TL 7.0700’a kadar geriledikten sonra 13:06 itibariyle 7.08’den işlem gördü. TL dün akşam Türkiye piyasalarının kapanışındaki 7.1125 seviyesine kıyasla yüzde 0.5 daha değer kazandı.