Ağbal’ın enflasyon hedefi: Yüzde 5’e inanıyorum

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyonun yüzde 5’e düşürüleceğine inandığını ifade etti.

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Ağbal, Merkez Bankası’nın altın rezervinin 42 milyar dolar, döviz rezervinin de 49.8 milyar dolar olmak üzere toplam 91.8 milyar dolar olduğunu söyledi.

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Merkez Bankası başkanı, enflasyona dair de şunları söyledi: “Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2’de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Ben yüzde 5’e inanıyorum. Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz.“

Ağbal, gelecek yılın ikinci yarısında kripto paralarla ilgili pilot testlere başlanacağını ifade etti.