Ağbal’dan ilk mesaj: Beklentiler gözden geçirilip kararlar alınacak

Hafta sonu Merkez Bankası’na başkan atanan Naci Ağbal’dan ilk mesaj geldi.

Fotoğraf: Reuters

Ağbal, yazılı basın açıklamasında şunları ifade etti:

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*Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek.

*Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak.

*Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecek.

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*19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek. Oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacak.

Son olarak, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifası Ağbal’ın atanmasıyla ilişkilendirilmişti.