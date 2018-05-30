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Yaramazlara biraz batar!

Ağbal’dan ’30 milyar danışman bütçesi var’ diyen MB eski başkanına: Rakam toplayacak kabiliyetin yok

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını yapan Merkez Bankası’nın eski başkanı Durmuş Yılmaz’ın, “30 milyar lira danışman bütçesi var” iddiasına yanıt verdi: “Senin bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok.”

Fotoğraf: Reuters

Yılmaz, geçtiğimiz günlerde “Maliye Bakanlığı’nın 30 milyar TL’lik bir ‘danışmanlık bütçesi’ var, şahıslara ödenen paralar bunlar, denetimi de yok” demişti.

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AA’nın aktardığına göre Ağbal, Bayburt’ta köy muhtarları ile düzenlenen iftar programında konuştu.

Türkiye’nin bütçesine yönelik gerçek dışı açıklamalar yapıldığını belirten Ağbal, “Bugün ağzı olan konuşuyor. Eski bir Merkez Bankası başkanı olmak adamı bilgili yapmıyor ki” dedi.

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Durmuş Yılmaz (Fotoğraf: DHA)

Bakan şöyle devam etti: “Adam kalkmış ‘Şöyle, böyle yapar, Şuraya, buraya harcarım’ diyor. Kaynak nerede? Açıklama yapıyor, ‘Kaynak Maliye Bakanlığı’nın bütçesi var ya. 30 milyar lira danışman bütçesi var. O bütçe kaynak. Bakın nasıl buldum’ diyor. Çok akıllı ya. Ben 16 yıldır o bütçenin başındayım. Maliye Bakanlığı’nda, 30 milyar lira diye danışmanlık bütçesi yok. Vatandaşı kandırmak için bu kadar uydurma, bu kadar ezbercilik, bu kadar cehalet olabilir mi? Senin bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok. Kalkıyor ‘Bütçede 30 milyar danışman bütçesi var’ diyorsun. Yok öyle bir şey.” 

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