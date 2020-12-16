Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Merkez Bankası (MB) Başkanı Naci Ağbal, “Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. MB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Ağbal, ‘2021 Yılında Para ve Kur Politikası’ tanıtım toplantısında sunum yaptığı sununda, “Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur” diye konuştu.

Reklam

Ağbal, “Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Ağbal, MB’nin kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacağını belirtti.

“Para politikası 2021 yılında sade ve anlaşılır bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır” diyen Ağbal şunları kaydetti: “Dalgalı kur rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. MB’nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır.”

Reklam

Ağbal, şöyle konuştu: “Enflasyonun ekonomimizi ve ülkemizi etkilediği maliyetler konusunda farkındalığın artırılması ve enflasyon hedeflerinin bütün paydaşlarca sahiplenilmesini önemli görüyoruz.”

TÜİK verilerine göre enflasyon kasımda beklentilerin çok üzerinde yüzde 2.3 artarken, yıllık bazda yüzde 14.03 oldu. Kasımda yıllık beklenti yüzde 12.6, aylık ise yüzde 1 idi.

Ağbal açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ocak ile birlikte şeffaflık ile ilgili adımları atmış olacağız.

Yurt dışı yerleşikler farklı kanallardan Türkiye’ye gelip yabancı para varlıklarını TL’ye çevirip TL varlıklara yatırım yapıyorlar; yurt dışı yerleşiklerin yatırımlarının önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini düşünüyoruz.

Bizim tarafımızdan uygulanan doğru politikalar devam ettiği sürece yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye ilgisinin artacağını düşünüyoruz.

Yurt içi yerleşiklerde şirketler kesiminin kısa vadede ileriye dönük yükümlülüklerini yerine getirme amaçlı (döviz) talep edeceklerini düşünüyoruz.

Burada kritik olan hane halkının önümüzdeki dönemde ellerindeki tasarrufu daha fazla TL araçlara yatırması.

Ters dolarizasyon vakit alsa da buradaki esas görev bize düşüyor, biz doğru işler yaptıkça yurtiçi yerleşikler tasarruflarını TL varlıklara kaydıracak.

Önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımcıların TL varlıkları daha ön plana çıkaracağı bir çerçeve öngörüyoruz.

Enflasyon hedeflemesi

2021’de enflasyon hedeflemesi rejimini kararlılıkla uygulayacağız.

Orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korunuyor; para politikası duruşumuzu orta vadeli patikayla uyumlu şekilde hedefe kademeli olarak yaklaşacak şekilde uygulayacağız.

Daha önce belirlediğimiz yüzde 9.4 düzeyindeki enflasyon tahminine ulaşma kararlılığındayız.

MB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olacaktır.

Enflasyon eğilimlerini incelediğimizde temel belirleyici döviz kuru gelişmeleri.

2021’e girerken başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri, emtia fiyatlarındaki yukarı seyir enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini koruyor, yukarı yönlü risk oluşturuyor.

2021’de para politikasında sıkı ve kararlı duruş sergileyeceğiz.

Politikalarımız fiyat istikrarı dikkate alınarak belirlenecek.

Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekmesi halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız.

2021’de politika duruşumuzun sıkılığı enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar sürdürülecek.

‘Araçlar kullanılacak’

Faiz koridoru ile GLP para politikası aracı olarak kullanılmayacaktır.

Zorunlu karşılıklar ile diğer TL ve döviz likidite araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

Sistemin fonlama ihtiyacı geçtiğimiz yıla göre artış göstererek 567 milyar TL’ye yükseldi; yüzde 60 swap kalanı açık piyasa işlemleriyle sağlanmakta.

MB swap (takas) işlemlerine devam edecektir, ancak piyasa şartları elverdiği ölçüde yıl içinde kademeli azalabileceği öngörülmekte.

Bu durum MB bilanço yapısının daha sağlıklı olması için de önemli.

Dalgalı döviz kuru rejimine devam edilecek.

Döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip ediyor olacağız; kurun yönünü belirleme amaçlı alım satım yapılmayacak.

Döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip ediyor olacağız, kurlarda ekonomik temellerden kopuk dalgalanmalar görülürse alış-satış yönlü müdahalelerde bulunulabilecek.

Reeskont kredi dönüşleri rezervlere katkı vermeye devam edecek, 2021’de 21 milyar dolar düzeyinde olmasını öngörüyoruz.

Enflasyondaki katılığı azaltacak yapısal reformların hayata geçirilmesi fiyat istikrarı açısından büyük önem arz etmekte.

Politika duruşu fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda uygulanacak.

MB para politikası duruşunu desteklemek için APİ portföyünde 2021’de itfa edilecek 16.1 milyar lira nominal kıymet için yeniden alım yapılmayacak.

Rezervler