Ağbaba’dan ‘siyasi ayak’ı tespit için öneri: Verelim telefonları, Bylock var mı baksınlar

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, darbe girişiminin siyasi ayağına dair tartışmaya bir öneriyle katkı sundu: “AKP Grubuna çağrı yapıyorum, verelim telefonlarımızı Bylock var mı, yok mu kontrol edilsin.”

Partisinin Malatya’daki teşkilatında konuşan Ağbaba, birçok sektöre yansıyan ‘FETÖ’ gözaltılarının siyaset camiasına yansımamasına tepki gösterdi.

Ağbaba şöyle konuştu: “OHAL, Türkiye’de önce FETÖ’yle mücadeleyle ilgili başladı ardından epilasyon aletine, kış lastiğine döndü. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ‘artık her isteyen kafasına göre grev yapamayacak’ diyor. 15 Temmuz’dan sonra OHAL’le birlikte ilgili ilgisiz 150 bine yakın insan gözaltına alındı. Meclis’te Başbakan Binali Yıldırım’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bütün bakanların huzurunda gözlerinin içine bakarak söyledim; bu FETÖ popçuda, topçuda, baklavacıda, börekçide var. Allah aşkına AKP’de olmaması mümkün mü?”

‘Verelim telefonlarımızı baksınlar’

‘FETÖ’nün siyasi ayağının bir türlü ortaya çıkarılmamasına dair eleştirilerini bir öneriyle devam ettiren Ağbaba, “AKP Grubuna çağrı yapıyorum, verelim telefonlarımızı Bylock var mı, yok mu kontrol edilsin. Bizim korkumuz yok. Gazeteci, ’12 vali Bylock kullanıyor’ diyor. İşlem yapılıyor mu, yapılmıyor” dedi.

‘Gürsel, Sabuncu, Kart göçebe mi?’

Ağbaba, tutuklu gazetecilerin durumuna da değinerek, şöyle devam etti: “73 yaşında, kulağı duymayan Şahin Alpay cezaevinde, damatlar dışarıda. Damatlar cumhuriyeti. Bundan sonra FETÖ’yle mücadele konusunda korunmanın en iyi yönü AK Partililer’e damat olmak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ‘uyku apnesi’ nedeniyle tahliye ediliyor. Yüzünde ölüm hissettiğim mahkumlar, kanser hastaları cezaevinde yatıyor. Ergenekon’da, Balyoz’da Kuddusi Okkır’ın cenazesi çıkarıldı. Erol Manisalı kanser olunca çıktı. Eski Bursa Rektörü kanser olduktan sonra çıktı. Fatih Hilmioğlu, Mehmet Haberal. Şimdi ‘İUyku apnesi’ var diye damatlar tahliye ediliyor. Siyasette hala FETÖ’yle ilgili bir adım atılmış değil. FETÖ gitti başka cemaatler devlette yer almaya başladı. Bülent Arınç’ın damadı da tahliye edildi. Gerekçesi ‘sabit ikametgahı’ varmış. Cezaevindeki Kadri Gürsel’in, Murat Sabuncu’nun, Musa Kart’ın ikametgahı yok mu, çadırda mı yaşıyorlar, göçebeler mi?”