Ağaoğlu Tesla üzerinden İTÜ’yü suçladı, yanıt fotoğraf ve videoyla geldi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), müteahhit Ali Ağaoğlu’nun okula bağışladığı elektrikli Tesla aracını ‘çürüttükleri’ iddiasını fotoğraf ve videoyla yalanladı.

Ağaoğlu, Tesla Roadster elektrikli otomobili 2010’da Türkiye’ye kendisinin getirdiğini, talep üzerine de üniversiteye verdiğini söyledi.

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Ağaoğlu, üniversitenin elektrikli araç yapması durumunda 500 tane kendisinin alacağını aktararak altı yıl sürede araçla ilgili bilgi alamadılarını, gazetecilere de bilgi verilmediğini öne sürdü.

Ağaoğlu, Tesla’nın otoparkta çürümeye terk edildiğini, elektrik aksamının bozulduğunu, daha sonra tekrar kullanılmak istendiğini ancak 50 bin dolarlık masraf nedeniyle vazgeçildiğini, aracın da yine kaderine terk edildiğini iddia etti.

Ağaoğlu, durumu tespit edince aracı geri istediklerini belirterek “Yönetim sıcak baktı ama İTÜ’nün hukuk servisi, ‘envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkânsız olduğunu’ söyledi” dedi.

Yalanlama geldi

İTÜ, Ali Ağaoğlu’nun iddialarını yalanladı.

Üniversite, Tesla’nın 28 Şubat 2012’de araştırma için kendilerine bağışlandığını ifade ederek “2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır” bilgisini verdi.

Açıklamada, ‘Tesla Otoparkta Çürüyor’ başlıklı haberlerin asılsız olduğu belirtilerek gazetecilere kapıların her zaman açık olduğu, şimdiye kadar da istenilen bilginin verildiği kaydedildi.

‘Türk geleneğiyle bağdaşmaz’

Açıklamada şöyle dendi: “Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır.”

İTÜ, Ağaoğlu’nun üniversiteyi elektrikli araçlar konusunda çalışmadıkları yönündeki suçlamalarına da şu yanıtı verdi: “İstanbul Teknik Üniversitesi, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar’ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir. İTÜ, Araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır. Aracımızın bugün çekilen fotoğrafını ve videosunu sizlerle paylaşıyoruz ve aracı görmek isteyen basın mensuplarını kampüsümüzde İTÜ tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli minibüsümüzle dolaşmaya davet ediyoruz.”