Ağaoğlu inşaatında ölen işçinin davasında altı kişiye 20’şer ay hapis; cezalar ertelendi

ALİ YILMAZ

Ağaoğlu Maslak 1453 projesinde inşaat işçisi olarak çalışan Hakan Tek’in ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında projenin sahibi Ağaoğlu’na bağlı Akdeniz İnşaat’ın yetkilisinin de olduğu altı kişiye birer yıl sekizer ay hapis cezası verdi. Cezalar ertelendi.

Ağaoğlu Maslak 1453 isimli projede Gündüz Mühendislik isimli taşeron firma adına çalışan, iki çocuk babası Tek (29) 24 Mayıs 2014’te 13’üncü kattaki bir teleskopik direğin başına düşmesi sonrası olay yerinde can verdi.

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Rapor: Önlem alınmadı

Tek’in ölümü sonrası sorumlular hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda şöyle dendi: “Davalı asıl ve alt işveren müesseseler saptadıkları risklerin giderilmesini sağlamadıkları için kusurlu hareket etmişlerdir. Eğer saptanan risk süresinde giderilmiş olsaydı kazanın meydana gelmesi mümkün olmazdı. Ancak açıklandığı üzere yüksekten malzeme vb. düşmeleri riskine karşı saptama yapılmış, önlem alınması ise sağlanmamıştır.”

Dava dört yıl sürdü

Dört yıl süren yargılama sonrası karar geçen ekim ayında çıktı. Mahkeme, projenin sahibi Ağaoğlu Grubu’na bağlı Akdeniz İnşaat AŞ’nin yetkilisi Metin Ardalı (54), projenin kaba inşaatını yapan Öz Emek Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şti.’nin sahibi Murat Emek (38), iş güvenliği uzmanları İbrahim Ersaslan (40) ve Onur Aksoy (45) ile işçiler Ayhan Can (47) ve Mahmut Ergişi’ye (34) birer yıl sekizer ay hapis cezası verdi.

Sanıklar beş yıl denetime tabi tutuldu

Sanıklara, ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan ceza verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanıklar beş yıl boyunca denetime alındı.

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‘Asıl sorumlular yargılanmadı’

Tek ailesinin avukatı Şule Gökyay kararı şöyle değerlendirdi: “Ağaoğlu Maslak 1453 projesinde asıl sorumluların yargılanması gerekirdi. Asıl yargılanması gerekenler istihdamı sağlayan şirket yetkilileri olması gerekirken iş güvenlik uzmanlarının yargılanması bizce hukuka uygun olmamıştır. İş güvenlik uzmanlarının yargılanması gerekenlerin personeli olması; adaletin tecelli etmesine engel oldu. İş güvenliği uzmanlarının, ücretlerini işverenden alırken aleyhlerine raporlar tutması ve işlem yapması mümkün değil. Asıl sorumlular yargılanmadığı için, yerel mahkemenin verdiği kararı istinaf mahkemesine taşımayı düşünmüyoruz.”

Tek’in ölümüne ilişkin, sorumlulara karşı açılan tazminat talepli dava ise sürüyor.