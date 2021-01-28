Ağaçlarını kesen komşusunu fotokapanla yakaladı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde yaşayan Ahmet Kürüm, iki ayda 506 ağacını kesen kişiyi yakalamak için üç fotokapan bir güvenlik kamerası aldı. Fotokapanları kuran Kürüm, telefonuna gelen mesajdaki görüntülerden şüphelinin komşusu Ş.A. olduğunu tespit etti.

Fotoğraf: DHA

İlçeye bağlı Gemici köyünde 20 dönümlük arazisinde çiftçilik yapan Ahmet Kürüm’ün bazı kayısı ağaçları kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

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Yeniden fidan diken Kürüm’ün ağaçları, üç kez daha kesilip kırıldı. Bunun üzerine Kürüm, 17 bin lira harcayarak aldığı fotokapanlar ve güvenlik kamerasıyla ağaçları kesen kişiyi bulma yolunu seçti.

Telefonuna gelen bildirimle ağaçlarının kesen kişinin, komşusu Ş.A. olduğunu gören Kürüm jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

İfadesi alınmak üzere karakola getirilen Ş.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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İlk olarak 150 kök kayısı ağacının kesildiğini anlatan Kürüm şunları söyledi: “Biz çok önemsemedik. Tekrar kayısı ağaçlarını diktik. Yaklaşık bir hafta sonra tekrar kesildi. En son olayda ise yeni ektiğimiz ve eskiden ektiğimiz kayısı ağaçlarımız kesilmişti. Bu olaylardan sonra 17 bin liraya üç tanesi fotokapan olmak üzere dört tane kamera aldım. Telefonuma bildirim geldi. Kamera da akşam saatlerinde bir kişi kayısı ağaçlarını kesiyordu. Yapan kişi yakinen tanıdığımız komşumuzdu. Neden böyle yaptığını bilmiyoruz ancak şikayetçi olduk.”