Ağaçları ateşe verip denize çöp döken kişi ruh sağlığı hastanesine gönderildi

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda üç gün önce bir okul, ardından bir mesire yerindeki ağaçları ateşe veren dün de kadınlar plajındaki şezlong ve şemsiyeleri kırıp çöpleri denize atan ve gözaltına alınan 41 yaşındaki kişi, mahkeme kararıyla Manisa’daki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Fotoğraf: Twitter

Murat K. isimli kişi, ilk olarak cumartesi akşamı Kuşadası Ege Mahallesi’ndeki İbrahim Zeki Emgin İlkokulu’nun bahçesindeki ağaçları ateşe verdi.

Reklam

Bahçedeki beş ağaç zarar görürken alevler okula sıçramadan söndürülmüştü.

Murat K. okulu neden yaktığını şöyle anlatmıştı: “Halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu test etmek için ağaçları yaktım. Okul olduğunu bile bile yaktım. Zarar neyse karşılamaya hazırım. Ağaçları yaktığım için pişman değilim çünkü daha hiçbir yer zarar görmedi.”

Murat K. daha sonra polis tarafından da gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Reklam

Murat K. dün de ilk önce Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi’nde bulunan bir mesire yerindeki ağaçları ateşe verdi ve kaçtı. Sonra Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Plajı’nda ortaya çıktı.

Buradaki şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atması büyük tepki gören Murat K. bu kez çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kameraya kaydedildi.

Şemsiye ve şezlongları parçalayıp, poşetlerdeki toplanmış çöpleri de denize döken Murat K.’nın görüntülerinin kameralara da yansıması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi hem vatandaşların hem de plajı işleten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in şikayeti üzerine ikinci kez gözaltına alarak işlem başlattı.

Biz bu şehri emekle, sevgiyle ve özveriyle ilmek ilmek dokurken karşılaştığımız bu manzara karşısında ziyadesiyle üzüldük.



Bu saygısızlığın sonuna kadar takipçisi olup doğaya ve çevremize verilen bu zararın hesabını soracağız. pic.twitter.com/8wp77d1jUB — Ömer Günel (@omergunel) August 31, 2020

Daha sonra adliyeye sevk edilen Murat K. mahkeme tarafından akli durumunun tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mahkemenin kararı üzerine gözaltındaki Murat K. araçla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne teslim etti.