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Yaramazlara biraz batar!

Ağaç kovuklarına sığınıp dereden su içmiş: Avustralya’da ormanda kaybolan öğrenci beş gün sonra bulundu

Çinli Yang Çen, üniversite eğitimi için gittiği Avustralya’nın Queensland eyaletinde ormanlık alanda yürüyüş yaparken kayboldu. Beş gün sonra bulunan Çen, ağaç kovuklarına sığınarak ve dereden su içerek ayakta kaldığını anlattı.

Fotoğraf: Queensland eyaleti polis teşkilatı

Arkadaşlarıyla Tallebudgera Vadisi’nde yürüyüşe çıkan Çen, bir süre sonra onları kaybetti. Çen’in onlarla birlikte olmadığını fark eden arkadaşları bir süre aradı ancak bulamayınca arama-kurtarma ekipleri ve polisten yardım istedi. Çevre halkı ve dalgıçlar da şiddetli yağmur nedeniyle güçlükle yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi.

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Beş gün süreyle karada ve vadinin içinden akan dere ve etraftaki şelalenin sularında aranan Çen’i polis ekipleri dün buldu. Ayakkabılarını kaybeden Çen’e bir çift çorap verilirken bitkin olduğunu gören arkadaşları onu sırtında taşıdı.

Muayene sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Çen, “Önce biraz korktum ama sonra beni arayacaklarından emin olduğum için moralimi yüksek tutmaya çalıştım” dedi.

Arkadaşlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Çen onu bulan ekibe teşekkür etti.

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