‘Ağaç kesme’ tartışmasında öldürülen genç arkeolog son yolculuğuna uğurlanıyor

Antalya’daki Olimpos Antik Kenti kazılarında görevli 32 yaşındaki arkeolog Sinan Sertel, ağaç kesildiği iddiası üzerine tartıştığı S.P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Camia ‘arkeoloji şehidi’ kabul ettiği Sertel’i bugün son yolculuğuna uğurlayacak.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Kemer’e bağlı Ulupınar Mahallesi’nin Çıralı sahilinde meydana geldi. Sinan Sertel ile S.P. arasında Olimpos Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiası üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın sertleşmesinin ardından S.P., yanındaki bıçakla Sertel’i göğsünden bıçakladı.
S.P. kaçarken, Sertel ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sertel, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.
Sertel Olimpos Antik Kenti kazılarında doktora yapıyordu ve kazı ekibi başkan yardımcısıydı.
Sertel bugün Antalya Arkeoloji Müzesi’nde saat 12:00’de gerçekleşecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Sertel Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde doktora yapıyordu.