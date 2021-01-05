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Yaramazlara biraz batar!

‘Ağaç kesme’ kavgası: Dört yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, mahalle sakinleri arasında ağaç kesme meselesi nedeniyle çıkan kavgada dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Camili Mahallesi’nde muhtar Aytekin Ş. ile mahalle sakinlerinden Raşit Y. arasında ağaç kesme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. 

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Başkalarının da karıştığı tartışmanın, sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine Serap Ş., Muharrem Ş, Naim Y. ve Raşit Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Muhtar Aytekin Ş.’nin de aralarında olduğu beş kişi gözaltına alındı.

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