‘Ağaç kesme’ kavgası: Dört yaralı

Yıllık 25.6 milyon araç geçişi garantisi verilen Avrasya Tüneli’nden 2020 yılında yaklaşık 12 milyon araç geçti. İşletmeci firma, aradaki fark nedeniyle devletten 48 milyon 769 bin 228 dolar karşılığı, 391 milyon 870 bin 500 lira alacak.