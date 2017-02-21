Ağabeyleri ‘infaz’ kararı aldı: Tecavüze uğrayan şizofreni hastası koruma altına alındı

İki kişinin tecavüzüne uğrayan şizofreni hastası, ağabeylerinin ‘infaz kararı’ almasının ardından koruma altına alındı.

Habertürk’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, ‘Kendine ve başkasına zarar vermemesi için’ ailesi tarafından zincirle bağlanıp evin bir odasına kapatılan A.A., 8 Eylül 2016 tarihinde evde kimse yokken zincirlerinden kurtulup evden kaçtı.

A.A.’nın evin yakınlarında yürürken kamyon şoförü A.K. (54) ve T.S. (30) ile karşılaştığı ve Çiğli’de bulunan evlerinde iki gün boyunca tecavüze uğradığı belirtildi.

A.K. ile T.S.’nin evde olmadığı sırada pencereden bağırarak yardım isteyen A.A.’yı duyan bir kişinin ihbarı üzerine eve giden polis, A.A.’yı kurtardı.

Suçlamaları reddeden A.K. ve T.S. tutuklandı.

Ağabeyleri ‘infaz’ kararı aldı

Polis A.A.’yı ailesine teslim etmek isterken aile üyelerinden biri, A.A.’nın ağabeylerinin “Namusumuz kirlendi” diyerek ‘infaz’ kararı aldığını söyledi.

A.A.’nın babası da kızının koruma altına alınmasını istedi. Travma yaşadığı ve ruh sağlığının bozulduğu tespit edilen A.A’nın vücudunda üç ayrı sperm örneği bulundu.

A.A., ağabeylerinden korunması amacıyla İzmir dışında gizli bir yere götürüldüğü kaydedildi.