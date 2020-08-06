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Yaramazlara biraz batar!

Ağabeyinin bıçaklayarak öldürdüğü sekiz yaşındaki çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, dün, ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürülen sekiz yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Fotoğraf: AA

Kasaplar Mahallesi’nde yaşayan 18 yaşındaki Sinan Y., dün akşamüstü, polis merkezine giderek kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü itiraf etmiş ve teslim olmuştu.

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Öldürülen Seyit Taha Y.’nin Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Çocuğun acılı ailesi cenazeyi toprağa verilmek üzere Yozgat’ın Sorgun ilçesine götürdü.

Gözaltındaki şüpheli Sinan Y.’nin, daha önce psikolojik tedavi görmesi için yapılan girişimleri geri çevirdiği öğrenildi.

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